Autostrada A1 | il casello di Parma è chiuso fino alle 5 del 1° luglio

Se viaggiate sull'autostrada A1, tenete presente che il casello di Parma 232 è temporaneamente chiuso fino alle 5 del 1° luglio per lavori di manutenzione. Per evitare disagi, si consiglia di utilizzare l'entrata di Parma Ovest sulla A15 verso Milano. Restate aggiornati sulle variazioni e pianificate il vostro percorso in anticipo: la sicurezza e la puntualità sono al primo posto.

Il casello di Parma è chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, fino alle 5 di martedì 1° luglio. La chiusura, per consentire l'effettuazione di alcuni lavori, è scattata alle ore 21 del 30 giugno. Entrata consigliata verso Milano: Parma Ovest su A15 Parma - La Spezia. Entrata consigliata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

