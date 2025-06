Autorità di sistema portuale nominato un nuovo commissario straordinario

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale rinnova il suo volto e la sua leadership con un cambio di passo deciso. Questa mattina a Bari, si è svolto il passaggio di consegne tra l’ammiraglio Vincenzo Leone e Francesco Mastro, nominato nuovo commissario straordinario con decreto del 17 giugno 2025. Un momento cruciale che segna una nuova fase di sviluppo e innovazione per il porto, pronto a scrivere un capitolo all'insegna della crescita e della sostenibilità.

BARI - Questa mattina, 30 giugno, nella sede di Bari dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (Adspmama), ha avuto luogo il passaggio di consegne tra l'amiraglio Vincenzo Leone, che ha guidato l'ente per un anno, e Francesco Mastro, che, con decreto del 17 giugno 2025 è.

