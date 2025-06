Automobilista alticcio | torna a casa con una denuncia e senza patente

Un automobilista alticcio, beccato al volante, si ritrova senza patente e con una denuncia sulla testa: un richiamo forte all’importanza della sicurezza stradale. I controlli intensificati dall’Arma sotto il comando del generale Cucuglielli non lasciano spazio a chi mette a rischio sé stesso e gli altri. La lotta alla criminalità e alla guida pericolosa prosegue senza sosta, perché solo così possiamo garantire un ambiente più sicuro e responsabile per tutti.

Proseguono serrati i pattugliamenti disposti dal comando provinciale dell'Arma sotto la supervisione del generale Michele Cucuglielli, tesi a stroncare ogni forma di reato, monitorare il sempre florido mercato dello spaccio, intensificare gli accertamenti in tutte le aree della movida affollate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

