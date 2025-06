Automobilismo oltre 100 Tesla a Monza in griglia di partenza per il primo Light Show su circuito F1

Un evento senza precedenti ha illuminato la storia dell’automobilismo: oltre 100 Tesla si sono schierate sulla griglia di partenza a Monza, dando vita al primo Light Show mondiale su un circuito di Formula 1. Organizzato da Tesla Owners Italia durante il Milano Monza Motor Show 2025, questa straordinaria manifestazione ha dimostrato come tecnologia e innovazione possano trasformare anche le tradizioni più celebri, aprendo nuove strade per il futuro della mobilità.

