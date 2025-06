Autobus Atm e movida in sicurezza si parte con l' abbonamento estivo per gli under 18

Da domani, l'estate si tinge di convenienza e sicurezza per i giovani: parte l'abbonamento estivo ATM dedicato agli under 18! Valido dall'1 luglio al 30 settembre 2025, al costo di soli 35 euro, consente di muoversi liberamente in città e vivere la movida in totale sicurezza. Un'iniziativa pensata per promuovere mobilità sostenibile e divertimento responsabile, perché anche in estate, la libertà di muoversi è un diritto di tutti.

Al via da domani l'abbonamento estivo per gli under 18. E' valido dall'1 luglio al 30 settembre 2025, e potrà essere acquistato al prezzo agevolato di 35 euro presso il Front-Office di via La Farina e tutti i box vendita di ATM (Annunziata, Cavallotti, ZIR).

Arriva l'abbonamento estivo ATM UNDER 18! Valido dall'1 luglio al 30 settembre 2025 Prezzo agevolato: solo 35 euro! Libertà totale: viaggia h24, su tutte le linee ATM Dove acquistarlo? • Front-Office ATM, via La Farina. • Tutti i box vendita ATM

