Auto usate chilometraggi fasulli e danni nascosti In Europa frodi da oltre 5 miliardi l’anno

Nel 2024 il mercato europeo delle auto usate ha raggiunto i 635 miliardi di euro, ma dietro questo successo si cela un lato oscuro: frodi che coinvolgono chilometraggi falsificati e danni nascosti, con perdite annuali superiori ai 5 miliardi di euro. Secondo carVertical, il rischio è reale e diffuso, con quasi il 5% delle auto vendute alterate. È ora di scoprire come difendersi da queste truffe silenziose e proteggere il proprio investimento.

Nel 2024 il mercato europeo delle auto usate ha toccato quota 635 miliardi di euro, ma dietro a numeri da capogiro si nasconde una realtà inquietante: frodi sistematiche su chilometraggi alterati, danni occultati e passaggi di propriet à opachi. Secondo uno studio condotto da carVertical, società specializzata nella raccolta di dati automobilistici, il 4,9% dei veicoli venduti in Europa presenta un contachilometri manomesso, mentre ben il 40% ha subito danni mai dichiarati. Il conto? Oltre 5,3 miliardi di euro bruciati ogni anno. Una cifra che sale fino a 8,7 miliardi secondo stime precedenti del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto usate, chilometraggi fasulli e danni nascosti. In Europa frodi da oltre 5 miliardi l’anno

