Auto si ribalta su un fianco | madre e figlia finiscono in ospedale

Un susseguirsi di incidenti stradali che scuotono le nostre comunità: domenica 29 giugno, due gravi episodi hanno coinvolto madre e figlia, evidenziando la fragilità della nostra sicurezza sulle strade. Dalle auto ribaltate nel fosso a Possagno alle uscite autonome in via Roma a Ormelle, i soccorsi sono stati tempestivi e cruciali. Un richiamo alla prudenza che ci invita a riflettere sull'importanza delle norme di sicurezza e della prevenzione.

Domenica 29 giugno era iniziata con un'auto ribaltata nel fosso a Possagno poco prima dell'alba. In serata, verso le 21.15, un'altra fuoriuscita autonoma è avvenuta in via Roma a Ormelle. A bordo del mezzo c'erano madre e figlia, finite entrambe in ospedale. In loro soccorso sono arrivati i. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - madre - figlia - ospedale

Ucciso in auto con l’amico, la madre di Giuseppe Fusella: “Nessuno mi ridarà mio figlio, ma giustizia è stata fatta” - La madre di Giuseppe Fusella, ucciso insieme a un amico, esprime la sua gratitudine dopo la condanna all'ergastolo di Vincenzo Palumbo.

Una madre scrive a suo figlio ventenne per ricordargli che sta per piovere e di non dimenticare l’ombrello. Chiama per sapere com’è andato il primo giorno di scuola dei nipotini e se sua figlia è riuscita ad arrivare all’auto prima che le lacrime le scivolassero s Vai su Facebook

Auto si ribalta su un fianco: madre e figlia finiscono in ospedale; Ormelle, auto si ribalta in via Roma: madre e figlia finiscono in ospedale; Frontale tra due auto, mamma e figlio portati in elicottero in ospedale: sono gravissimi.

Madre e figlio investiti da auto pirata a Roma, feriti - Una donna 33enne del Bangladesh e il figlio di 4 anni sono stati investiti ieri sera su via Casilina a Roma da un'auto che poi è scappata senza prestare soccorso. Segnala msn.com

Madre e figlio di quattro anni investiti a Roma da un’auto pirata: fuggito il conducente - La donna, una 32enne originaria del Bangladesh, e il figlio di appena quattro anni, sono stati portati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni ... Si legge su fanpage.it