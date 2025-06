Auto in fiamme a Forlimpopoli intervengono i vigili del fuoco

Un episodio spettacolare si è verificato questa mattina a Forlimpopoli, quando un'auto in fiamme ha scatenato un intervento rapido dei vigili del fuoco. La squadra di Forlì, arrivata in via San Leonardo in Schiova davanti alla casa del noto baritono Daniel Giulianini, ha affrontato un incendio che minacciava di distruggere il veicolo e mettere a rischio le abitazioni vicine. La loro prontezza e professionalità sono state decisive per contenere il rogo e garantire la sicurezza della zona.

Forlì 30 giugno 2025 - Nella mattinata di oggi, intorno alle 9, una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Forlì è intervenuta in via San Leonardo in Schiova, nel comune di Forlimpopoli, per l' incendio di un'autovettura, avvenuto proprio di fronte all'abitazione del celebre baritono Daniel Giulianini. All’arrivo sul posto hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme e sono immediatamente entrati in azione per domare l’incendio. L’intervento si è concluso con la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area circostante. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto in fiamme a Forlimpopoli, intervengono i vigili del fuoco

