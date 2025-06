Autentica firme false per le elezioni archiviata l' indagine su Loris Mazzorato

Loris Mazzorato, istrionico ex sindaco di Resana, lo scorso 4 giugno è stato al centro di un’inchiesta sulla falsificazione delle firme per le elezioni del 2022. Ora, con l’archiviazione dell’indagine, si tira un sospiro di sollievo: il caso si chiude e la vicenda si svela come un capitolo ormai concluso. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro politico di Mazzorato?

Avrebbe falsificato l'autenticazione di alcune firme raccolte nel 2022 per consentire la partecipazione alla tornata elettorale della lista "Vita", il partito che faceva riferimento all'ex esponente del Movimento 5 Stelle. Ma Loris Mazzorato, istrionico ex sindaco di Resana, lo scorso 4 giugno è.

