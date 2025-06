Austria | Innsbruck atleta italiana gareggia a Coppa del mondo IFSC

Nell’incantevole cornice di Innsbruck, Austria, si è appena conclusa una tappa emozionante della Coppa del Mondo IFSC di arrampicata. Tra le protagoniste della finale femminile, l’atleta italiana Laura Rogora ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, lasciando il pubblico senza fiato. La sua performance rappresenta un orgoglio per lo sport italiano e un esempio di eccellenza internazionale. La passione per l’arrampicata continua a scrivere nuove pagine di successo.

L'atleta italiana Laura Rogora gareggia durante la finale di lead femminile della Coppa del mondo della Federazione internazionale di arrampicata sportiva (IFSC) a Innsbruck, in Austria, ieri 29 giugno 2025.

