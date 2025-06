Aumenti da 761 euro con l’inflazione di giugno | pesano cibo e trasporti

L'inflazione in Italia si mantiene sostanzialmente stabile all'1,7% nel giugno 2025, ma nasconde sfide per le tasche dei cittadini. Aumenti da 761 euro colpiscono in particolare cibo e trasporti, mentre i prezzi energetici rallentano. In un contesto di piccoli rialzi, è importante capire come questi trend influenzeranno il nostro potere d'acquisto nei prossimi mesi. Inflazione: cosa ci riserva il futuro?

Nel mese di giugno 2025 l'inflazione in Italia è tornata a salire leggermente attestandosi all'1,7% su base annua, dall'1,6% di maggio e al +0,2% su base mensile, secondo i dati provvisori diffusi dall' Istat. I numeri mostrano una sostanziale stabilità : da un lato c'è l'accelerazione dei prezzi nel comparto alimentare e dei servizi legati al tempo libero e ai trasporti mentre dall'altro lato c'è la frenata dei prezzi energetici. Inflazione spinta da alimentari e trasporti. I beni alimentari continuano a rappresentare uno dei principali motori dell'inflazione e una delle principali criticità per i consumatori.

