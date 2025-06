aumentano i casi di disturbi alimentari convegno di stella maris sul ruolo della famiglia

I disturbi alimentari sono un’emergenza sociale che colpisce soprattutto i giovani, con numeri in costante aumento. La Fondazione Stella Maris di Pisa ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento il ruolo fondamentale della famiglia nel percorso di cura e prevenzione. Durante il convegno del 27 giugno 2025, esperti e famiglie si confronteranno su come affrontare questa complessa battaglia, perché la soluzione parte dal coinvolgimento di chi ci sta più vicino.

Pisa, 27 giugno 2025 - Oltre una persona al mese ricoverata, soprattutto giovani tra i 10 e i 18 anni, con numeri purtroppo in costante crescita. È una fotografia allarmante quella scattata dalla Fondazione Stella Maris riguardo ai gravi disturbi alimentari (Dca). Una problematica su cui l'Irccs di Calambrone vanta un'esperienza decennale: dal 2014 sono stati seguiti oltre 130 pazienti in età evolutiva con dca, di cui ben 35 solo nell'ultimo anno, tra ricoveri e day hospital. I dati, secondo il Ministero della Salute, indicano una crescita del 35% tra i giovani. Un'emergenza che vede la Fondazione Stella Maris impegnata in prima linea, ma che richiede anche il coinvolgimento attivo delle famiglie.