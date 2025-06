Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina | un sannita a caccia dell’impresa

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina: una sfida tra cuore e coraggio, tra terra e mare. Pasquale Guarino, orgoglioso sannita di Cerreto Sannita, si prepara a un’impresa che unisce le sue radici alla passione per l’avventura. Il 6 luglio, questa storia di determinazione e identità prenderà vita: un viaggio che va oltre il semplice gesto sportivo, diventando simbolo di forza interiore e di amore per la propria terra.

Tempo di lettura: 2 minuti Una storia di sport, determinazione e identità, che unisce due terre simboliche dell’Italia, il Sannio e lo Stretto di Messina. Riguarda Pasquale Guarino, orgoglioso sannita originario di Cerreto Sannita, centro nel quale è rimasto fino alla maturità per poi allontanarsi a causa di scelte di vita e lavorative. “ Il prossimo 6 luglio – dichiara Pasquale – tenterò un’impresa personale, sfidare il mare aperto misurandomi con le leggendarie correnti dello Stretto di Messina – che cercherò di attraversare a nuoto – affrontando il rischio con lucidità e rispetto. Sono una persona comune, non un atleta professionista, non cerco nessun record, ma solo un’altra occasione per mettermi alla prova e per sentire che le mie origini sono sempre con me. 🔗 Leggi su Anteprima24.it