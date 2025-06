Attivo da oggi anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi Tap&Tap il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale

Da oggi, viaggiare sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo è ancora più semplice grazie a Tap&Tap, il nuovo canale di acquisto rapido dei biglietti regionali. Con 120 validatrici nelle 39 stazioni coinvolte, basta un semplice tocco per acquistare il biglietto con la propria carta contactless, in qualsiasi momento. Un passo avanti verso un viaggio più comodo e veloce — perché ogni dettaglio conta quando si tratta di ottimizzare il nostro tempo.

Arezzo, 30 giugno 2025 – Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve),"Tap&Tap", il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale. In 39 stazioni su queste due linee, sono presenti 120 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita comunicazione, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata. L'attivazione del servizio segue quello avvenuto a partire dallo scorso dicembre sulle linee: Firenze-Pisa-Livorno, Viareggio-Lucca, Pisa-Lucca, Pisa-Carrara, Lucca-Pistoia-Prato-Firenze, Pistoia-Pracchia, Prato-Vernio, Empoli-Siena, Livorno-Grosseto-Capalbio e Campiglia-Piombino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attivo da oggi, anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi "Tap&Tap” il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale

