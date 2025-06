Attimi di terrore a Palermo | bimbo di 3 anni cade in piscina salvo per miracolo grazie al papà

Un episodio che ha scosso il cuore dei presenti al Country Club di Palermo, dove un bambino di appena 3 anni è caduto in piscina. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo del papà e all'uso del dispositivo P224, il piccolo è stato tratto in salvo, evitando conseguenze più gravi. Un episodio che ci ricorda quanto la vigilanza sia fondamentale per proteggere i nostri piccoli. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda incredibile.

Attimi di paura al Country Club di Palermo, dove un bimbo di 3 anni è caduto in piscina. Era su un seggiolino agganciato al tavolo dei genitori, ma si è liberato e ha raggiunto l'acqua. Salvato dal padre, è ora ricoverato all’ospedale Cervello, fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attimi - palermo - bimbo - anni

+++ Incidenti stradali: uno mortale, l'altro richiede l'elisoccorso per bimbo di 7 anni +++ Un tragico incidente mortale e un grave incidente stradale avvengono a Caltanissetta nella giornata di ieri : uno nel pomeriggio, l'altro in nottata Nel pomeriggio di ieri, un Vai su Facebook

Attimi di terrore a Palermo: bimbo di 3 anni cade in piscina, salvo per miracolo grazie al papà; Ficuzza, bambina di due anni aggredita da un branco di cani randagi: Mia figlia salva per miracolo; Paura a Palermo: bambino investito da un tram.

Attimi di terrore a Palermo: bimbo di 3 anni cade in piscina, salvo per miracolo grazie al papà - Era su un seggiolino agganciato al tavolo dei genitori, ma si è liberato e ha raggiunto l’acqua. Lo riporta fanpage.it

Bimbo di tre anni cade in piscina a Palermo, ricoverato - Un bambino di tre anni è stato ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo dopo essere caduto in una piscina del Country club. Da ansa.it