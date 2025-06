Attenzione alle carceri | il messaggio di Mattarella e la lettera di Alemanno e Falbo

Il messaggio di Mattarella e le lettere di Alemanno e Falbo ci ricordano l'importanza di rivedere il sistema carcerario: non come un luogo di punizione, ma come uno spazio di riabilitazione. Una sfida che richiede impegno, umanit√† e riforme concrete per restituire speranza e opportunit√† a chi ha sbagliato. √ą imprescindibile trasformare i penitenziari in strumenti di rinascita, affinch√© il carcere possa finalmente diventare un luogo di reale recupero.

"I¬†luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, nei luoghi senza speranza ma devono essere effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato".¬†√ą il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa mattina ha ricevuto al Quirinale il capo del Dipartimento¬†dell'Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. "Il¬†numero di suicidi nelle carceri √® drammatico e da troppo tempo non d√† segni di arresto.¬†√ą un'emergenza sociale¬†sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente", ha detto il capo dello stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Attenzione alle carceri: il messaggio di Mattarella e la lettera di Alemanno e Falbo

