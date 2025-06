Attenti a quei 4! | la campagna per monitorare le specie aliene invasive nei mari italiani

I nostri mari sono un patrimonio prezioso, ma minacciato dall’invasione di specie aliene invasive. La campagna “Attenti a quei 4!”, promossa da ISPRA e Cnr-Irbim, si impegna a monitorare e preservare la biodiversità marina italiana. Un gesto concreto per tutelare l’ecosistema e garantirne la ricchezza per le future generazioni. Resta anche tu attento: conoscere è il primo passo per proteggere i nostri mari.

(Adnkronos) – I mari italiani continuano a essere un ecosistema dinamico, influenzato anche dalla presenza di specie non autoctone. Per monitorare e informare sulla diffusione di questi "alieni invasivi", riparte la campagna "Attenti a quei 4!", iniziativa congiunta di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Cnr-Irbim (Istituto per le risorse . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

