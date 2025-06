Attacco dei coloni israeliani all’Idf in Cisgiordania Katz convoca una riunione urgente

Nella volatile cornice della Cisgiordania, l’attacco di coloni israeliani alle forze dell’IDF ha scosso ancora di più la già tesa situazione. La convocazione di una riunione urgente da parte di Katz riflette la gravità dell’evento, che sottolinea l’instabilità crescente in questa regione. In un contesto segnato da tensioni acuite, la questione richiede una risposta immediata e decisa per mantenere l’ordine e la sicurezza.

Nella serata del 29 giugno nei pressi del Quartier Generale delle Forze di Difesa di Binyamin, in Cisgiordania, decine di coloni israeliani hanno attaccato le forze dell’ordine con spray urticanti e danneggiato veicoli militari. L’intervento congiunto di unità dell’ Idf, della polizia israeliana e della polizia di frontiera ha portato allo scioglimento del raduno. Un civile è rimasto ferito. Da diversi giorni, secondo i media locali, si registrano episodi simili da parte di alcuni gruppi di coloni contro le autorità israeliane. Netanyahu: «La comunità dei coloni un modello, pochi fanatici non la macchieranno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Attacco dei coloni israeliani all’Idf in Cisgiordania, Katz convoca una riunione urgente

In questa notizia si parla di: coloni - israeliani - cisgiordania - attacco

Cisgiordania, pulizia etnica dei coloni israeliani nella valle di Sa'ir, residenti palestinesi cacciati con violenza: "Vengono per uccidere" - Nella Valle di Sa'ir, in Cisgiordania, la pulizia etnica perpetrata dai coloni israeliani contro i residenti palestinesi si intensifica.

Translate postAlmeno tre palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti in un attacco dei coloni israeliani a Kafr Malek, a nord-est di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. @battgirl74 Vai su X

I filmati delle telecamere a circuito chiuso diffusi giovedì da un gruppo per i diritti umani hanno mostrato coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata Vai su Facebook

Cisgiordania: tre palestinesi uccisi dall’esercito israeliano durante un attacco di coloni; Molotov e fucili, coloni e soldati: Cisgiordania punita e terrorizzata; «Attacco dei coloni in Cisgiordania, 3 palestinesi uccisi». Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Tel Aviv.

Cisgiordania, violenta protesta dei coloni israeliani contro la base militare - Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, durante una visita alla brigata regionale Binyamin dell'esercito, in seguito all'attacco dei coloni avvenuto ieri ... Lo riporta informazione.it

Cisgiordania, coloni israeliani si scontrano i militari dell'Idf - (LaPresse) I coloni israeliani hanno attaccato una base militare nella Cisgiordania occupata, appiccando incendi, vandalizzando veicoli e scontrandosi con i soldati. Come scrive stream24.ilsole24ore.com