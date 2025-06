Atrani approvate le modifiche al regolamento Tari e le nuove tariffe 2025

Il Comune di Atrani si distingue ancora una volta per la sua attenzione alle esigenze dei cittadini, approvando le modifiche al regolamento Tari e il nuovo Piano Tariffario 2025. Tra le novità più significative, l’aggiornamento dell’articolo 32 sulla riscossione del tributo, che introduce misure più chiare ed efficienti. Questa modifica garantirà una gestione più trasparente e sostenibile del servizio, rafforzando l’impegno del Comune nel migliorare la qualità della vita dei propri abitanti e contribuendo a un futuro più responsabile.

Approvate dal consiglio comunale le modifiche al Regolamento Tari e il nuovo Piano Tariffario per l’anno 2025, in conformità alla normativa nazionale. Tra le novità più rilevanti l’aggiornamento dell’articolo 32 del regolamento, relativo alla riscossione del tributo. In base a questa modifica la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: regolamento - approvate - modifiche - atrani

Atrani, approvate le modifiche al regolamento Tari e le nuove tariffe 2025.

Atrani, approvate le modifiche al regolamento Tari e le nuove tariffe 2025 - In base a questa modifica la Giunta Comunale di Atrani stabilirà annualmente il numero di rate e ... Lo riporta salernotoday.it

Atrani, via libera alle nuove tariffe TARI 2025: Comune annuncia riduzioni per famiglie e attività economiche - Approvate dal Consiglio Comunale le modifiche al Regolamento TARI e il nuovo Piano Tariffario per l'anno 2025, in conformità alla normativa nazionale. Da ilvescovado.it