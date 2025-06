Atletico Ascoli | restano tre big in arrivo Coppola e Di Giorgio

L’Atletico Ascoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo in Serie D, rafforzando le sue fila con tre grandi conferme e due importanti volti nuovi. Con il supporto del patron Graziano Giordani, la squadra punta a consolidare la sua posizione e a lottare per traguardi ancora più ambiziosi. La passione e il talento sono pronti a tornare protagonisti: il futuro si presenta brillante e ricco di emozioni.

Comincia a prendere forma il nuovo Atletico Ascoli in vista della sua terza stagione in Serie D. La compagine del patron Graziano Giordani dopo le conferme del tecnico Simone Seccardini e del Direttore Sportivo Mario Marzetti, ha ufficializzato la permanenza di tre big della scorsa stagione e ha annunciato due nuovi acquisti. Sono stati confermati il 'bomber' Francesco Maio, il talentuoso attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci e il regista argentino Alejo Marco Vechiarello. Sono arrivati il centrocampista, classe 1997, Fausto Coppola e il portiere classe 2006 Alessio Di Giorgio. Il numero 9 Di Maio, lo scorso campionato ha messo a referto 31 presenze e 8 gol, risultando il cannoniere principe della squadra.

