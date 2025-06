Atletica l’Italia vince gli Europei a squadre

L’Italia dell’atletica conquista il cuore di Madrid, portando a casa il secondo titolo europeo consecutivo a squadre. Guidata da Nadia Battocletti, la Nazionale dimostra ancora una volta la sua forza e determinazione, scrivendo un nuovo capitolo brillante nella storia dello sport italiano. La vittoria sulle tribune dello stadio Vallehermoso è stata un inno alla passione e al talento, confermando che il nostro movimento atletico continua a brillare. Segui le nostre dirette e i nostri approfondimenti per vivere ogni emozione in prima persona.

L'Italia dell'atletica, trascinata da Nadia Battocletti, ha vinto gli Europei a squadre, andati in scena a Madrid, in Spagna. La sera è dolce sulle tribune dello stadio Vallehermoso, città di Madrid. L'Italia impone ancora la sua regola, come due anni fa in Polonia, a Chorzow, vincendo in terra di Spagna il secondo titolo europeo consecutivo, perla straordinaria di una collana che non smette mai di brillare.