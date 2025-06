Atletica l’Italia si conferma campione agli Europei a squadre | azzurri trascinati da Fabbri e Iapichino

L’Italia dell’atletica si riconferma regina agli Europei a squadre, a Madrid, dominando ancora una volta con la determinazione di campioni. Tra vittorie storiche e continuità, azzurri come Fabbri e Iapichino hanno trascinato il team verso il successo, dimostrando che il talento si alimenta anche con il cuore di squadra. È davvero una vittoria di squadra, dei singoli che nelle varie discipline si sono messi a disposizione del team e di un movimento in crescita, pronto a scrivere nuove pagine di gloria.

L’Italia dell’atletica domina e vince per la seconda volta consecutiva – dopo quella del 2023 a Chorzow – gli Europei a squadre a Madrid. O la “vecchia” Coppa Europa, se preferite. Decisive, per battere la Polonia, le vittorie di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Leonardo Fabbri nel peso, ma non solo. È davvero una vittoria di squadra, dei singoli che nelle varie discipline si sono messi a disposizione del team e di un movimento in grande crescita negli ultimi anni. Doppietta tra il 2023 e il 2025: un risultato straordinario se pensiamo che dal 2009 al 2019 il miglior piazzamento era stato un quarto posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it