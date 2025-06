Atletica l’Italia scopre nuovi talenti | Diego Mancini terzo europeo sui 400 hs tra gli under 18! Conferme Succo e Castellani

Mentre l’Italia festeggia il trionfo agli Europei a squadre di Madrid, a Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Allievi, rivelando nuovi talenti dell’atletica. Tra loro, spicca Diego Mancini, che con un eccellente progresso sui 400 ostacoli ha conquistato il terzo posto europeo under 18, migliorando il record italiano. Una giornata di grandi emozioni e promesse per il futuro dello sport italiano.

Nella giornata in cui l’Italia ha vinto gli Europei a squadre in quel di Madrid, alzando al cielo la ex Coppa Europa per la seconda volta consecutiva, a Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Allievi. A prendersi la copertina è stato Diego Mancini, protagonista di un notevole progresso sui 400 ostacoli: 50.49 con le barriere da 84 centimetri, togliendo nove decimi al record italiano di 51.38 siglato la scorsa estate da Tommaso Ardizzone. Il 17enne romano della Studentesca Rieti Milardi aveva già incantato con gli ostacoli assoluti da 91 centimetri chiudendo in 51.68 un paio di settimane fa ai Societari di Brescia e oggi è diventato il terzo europeo di sempre nella categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it