Atletica Italia campione d’Europa a squadre

L’entusiasmo si diffonde tra i supporter italiani presenti e a casa, mentre gli atleti azzurri scrivono un’altra pagina gloriosa di storia dell’atletica italiana. Con determinazione e talento, la squadra ha confermato il suo dominio europeo, portando a casa un altro prestigioso titolo. La vittoria di Roma si aggiunge a un palmares di successi che ispira orgoglio e passione sportiva nel cuore di tutti gli italiani, dimostrando ancora una volta che la nostra atletica è tra le migliori del continente.

Roma, 30 giu. (askanews) – La sera è dolce sulle tribune dello stadio Vallehermoso, città di Madrid. L’Italia impone ancora la sua regola, come due anni fa in Polonia, a Chorzow, vincendo in terra di Spagna il secondo titolo europeo consecutivo, perla straordinaria di una collana che non smette mai di brillare. Vince la compattezza di squadra degli azzurri, le cui tre vittorie (dopo quella di Nadia Battocletti nei 5000 metri di venerdì, arrivano oggi quelle di Leonardo Fabbri nel peso, con 21.68, e di Larissa Iapichino nel lungo cn 6.92) fanno da contraltare alle sette del 2023, quando a vincere era stata probabilmente una formazione con più punte ma meno “profonda” di questa, che rappresenta al meglio un’atletica italiana cresciuta e oggi ancor più solida nelle sue radici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it