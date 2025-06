Atletica i fiorentini Fabbri e Iapichino trascinano l’Italia al bis europeo

Un trionfo che sa di vittoria toscana quello dell’Italia agli Europei a squadre di Madrid, con i fiorentini Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino protagonisti. Un bis storico per gli azzurri, grazie alle imprese che hanno illuminato il cielo atletico europeo. Firenze si riempie di orgoglio: i nostri campioni ci hanno regalato un’altra pagina luminosa della storia dello sport italiano, dimostrando che con passione e dedizione tutto è possibile.

Firenze, 30 giugno 2025 – Un trionfo dal sapore toscano, anzi fiorentino, quello dell'Italia agli Europei a squadre di Madrid. Gli azzurri fanno il bis, vincono il titolo per la seconda volta consecutiva trascinati dalle imprese di Leonardo Fabbri (21,68 nel peso) e Larissa Iapichino (6,92 nel salto in lungo per superare la Mihambo). Due successi (ai quali va aggiunta l'ennesima impresa sui 5mila della sempre più straordinaria Nadia Battocletti: 15:56.01),) fondamentali nel trionfo finale. Sportmedia Ma fondamentali sono stati anche il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 metri, in 20"18 ("so di essere sulla strada giusta per abbattere un muro molto importante", dice poi lo sprinter riferendosi alla barriera dei 20 secondi), il quarto di Idea Pieroni nell'alto (1,91), e i quinti di Paola Padovan nel giavellotto (57,91) e Yeman Crippa nei 5000 (13'48"10).