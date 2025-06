Atalanta il primo giorno di Kamaldeen Sulemana | iniziate le visite mediche

Kamaldeen Sulemana, il primo acquisto dell’Atalanta sotto la guida di Ivan Juric, ha iniziato le visite mediche a Bergamo, segnando l'inizio di una nuova avventura nerazzurra. Il talentuoso esterno ghanese, classe 2002, arriva dal Southampton con grandi aspettative e un investimento importante. Con la firma ancora in sospeso, i tifosi attendono con entusiasmo di vedere il suo impatto in campo. La sua...

Bergamo. Kamaldeen Sulemana si appresta a diventare il primo acquisto dell’ Atalanta dell’era Ivan Juric. In attesa della firma, è iniziata nel pomeriggio di lunedì 30 giugno con le visite mediche la prima (mezza) giornata nerazzurra dell’esterno offensivo ghanese. Il classe 2002, in arrivo dal Southampton per una cifra che con i bonus può scollinare i 20 milioni di euro (circa 17 di parte fissa), è arrivato in Italia nelle scorse ore. La sua prima tappa è stata la clinica Habilita che ha sede sotto la Curva Sud del Gewiss Stadium. L’iter lo porterà poi nella mattinata di martedì alla clinica La Madonnina di Milano per la seconda parte, poi a Zingonia, per firmare un contratto che dovrebbe essere di durata quadriennale, e scattare le prime foto al fianco di Luca Percassi con addosso il nerazzurro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it