Astrologia psiche e scrittura | a Osimo gli Incontri Creativi del Quarto Tipo

affascinante viaggio tra astrologia, psiche e scrittura, alla scoperta dei segreti che risiedono nel nostro cuore e nella nostra mente. Un'occasione unica per esplorare il proprio mondo interiore in modo originale e coinvolgente, condividendo momenti di crescita e creatività . Non perdere l'opportunità di arricchire la tua anima e stimolare la tua fantasia: gli incontri del Quarto Tipo ti aspettano per svelare nuovi orizzonti di conoscenza e introspezione.

OSIMO – Prende il via a Osimo un nuovo ciclo di eventi dedicati alla scoperta di sé attraverso discipline affascinanti e linguaggi non convenzionali. Si chiama "Incontri Creativi del Quarto Tipo" la rassegna che per tutto il mese di luglio animerà gli spazi dell'Over 18 Beer House, proponendo un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

