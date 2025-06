assisi in lutto per la scomparsa di leonardo cardarellari vittima di un incidente in moto

Assisi piange la dolorosa perdita di Leonardo Cardarellari, 62 anni, vittima di un tragico incidente in moto lungo la statale 77 della Val di Chienti. Un momento di grande lutto per la comunità che si stringe intorno alla sua famiglia, sconvolta da questa tragica perdita. La città si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti. Leonardo continuerà a vivere nei ricordi e nel rispetto di chi lo ha amato.

Assisi piange la scomparsa di Leonardo Cardarellari, 62 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la statale 77 della Val di Chienti, nel comune di Camerino. L’uomo era alla guida della sua moto quando si è scontrato con un’automobile. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Ancona, dove purtroppo è deceduto nella notte. Leonardo Cardarellari, residente ad Assisi, era molto conosciuto non solo nella sua città ma anche a Foligno, in particolare tra gli ambienti legati alla Quintana, dove si era distinto per il suo impegno e la sua passione per il mondo dell’equitazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it