assisi emergenza caldo esplode la polemica sul protocollo operativo

L’emergenza caldo infiamma il dibattito ad Assisi, con l’opposizione che accusa il protocollo operativo di essere solo sulla carta e criticità che restano irrisolte, come l’accessibilità al centro refrigerio di Bastia. Nel frattempo, l’amministrazione comunale rassicura, evidenziando un impegno concreto di un team multidisciplinare. Ma la domanda rimane: le misure adottate sono sufficienti per proteggere davvero i cittadini più vulnerabili?

Giorni di gran caldo, il Comune ricorda che in vigore il protocollo operativo per l'emergenza calore 2025, promosso dal Distretto sanitario dell'assisano dell'Usl Umbria 1. Per l'opposizione, però, si tratta solo di una soluzione sulla carta, evidenziando come il centro refrigerio a Bastia sia irraggiungibile per gli anziani di Assisi e del suo territorio. L'amministrazione municipale assisana nella sua nota spiega come un team multidisciplinare con figure professionali specifiche valuti ed evidenzia eventuali situazioni da attenzionare. "Come Zona sociale 3 – viene ancora rilevato –, è stato predisposto un luogo di accoglienza, dotato di aria condizionata, nel Palazzo della Salute di Bastia Umbria.