Assegno di inclusione | da luglio domande di rinnovo Messaggio Inps

L'Assegno di Inclusione sta entrando nella sua fase cruciale: con la scadenza naturale dei primi 18 mesi, i beneficiari devono prepararsi alle procedure di rinnovo. Dal luglio 2025, infatti, sarà possibile inviare le domande per continuare a ricevere questo importante sostegno economico e sociale. Scopri come procedere e assicurati che il tuo diritto venga prorogato senza interruzioni, perché una gestione consapevole fa la differenza.

L’Assegno di inclusione (ADI), misura nazionale di sostegno economico e sociale, introdotta il 1° gennaio 2024, sta concludendo la sua prima fase di erogazione, prevista per una durata massima di 18 mesi. I nuclei familiari che hanno cominciato a ricevere il beneficio nel gennaio 2024 terminano il ciclo iniziale con la mensilità di giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

