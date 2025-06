Assegno di inclusione da domani via alle nuove domande per ottenere il sostegno per un anno

A partire da domani, con l'apertura delle nuove domande per l'Assegno di inclusione, si apre un’opportunità fondamentale per chi desidera continuare a ricevere questo sostegno essenziale. Dopo il pagamento conclusivo di giugno, è il momento di agire per garantire un altro anno di assistenza e di supporto concreto. Non perdere questa occasione: il futuro del tuo benessere sociale può dipendere da una semplice, ma importante, decisione.

Nel mese di giugno, i beneficiari che hanno ricevuto l’Assegno di inclusione dalla mensilità di gennaio dell'anno scorso hanno percepito il diciottesimo e ultimo pagamento, ma da domani, primo luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

