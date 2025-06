Assegnazioni e utilizzazioni 2025 | domande dall’11 al 24 luglio attesa la nota ufficiale

Le assegnazioni e utilizzazioni per l’anno scolastico 2025 si avvicinano, con le domande dall’8 al 21 luglio e l’attesa della nota ufficiale del Ministero. I sindacati confermano l’accordo, garantendo un percorso stabile per docenti e personale scolastico. Resta da aspettare la conferma definitiva sulle date, ma il testo dell’accordo pare invariato. Rimanete aggiornati: presto tutte le novità su procedure e scadenze.

I sindacati confermano l’accordo con il Ministero per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per l’a.s. 202526. Si attende ora la nota ministeriale per la conferma ufficiale delle date: l’invio delle istanze dovrebbe avvenire dall’11 al 24 luglio. Il testo dell’accordo non dovrebbe subire modifiche Assegnazioni e utilizzazioni: l’accordo tra sindacati e Ministero Il confronto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it