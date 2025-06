Assegnazione provvisoria 2025 in altro grado | può essere richiesta dal docente per avvicinarsi alla persona cara e insegnare la disciplina più gradita?

Se desideri avvicinarti alla persona amata e insegnare la disciplina preferita, l'assegnazione provvisoria 2025 in altro grado potrebbe essere la soluzione. Ma quali requisiti deve avere il docente per presentare questa richiesta? Scopriamo insieme le condizioni necessarie e i dettagli fondamentali per orientarsi in questa procedura. L'articolo "Assegnazione provvisoria 2025 in altro grado" ti guiderĂ passo dopo passo in questa importante decisione.

Il docente che chiede assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione deve possedere i requisiti stabiliti nel contratto. Vediamo quali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazione - provvisoria - altro - grado

