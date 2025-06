Asse Mediano drammatico incidente a Giugliano | tre veicoli coinvolti

Un terribile incidente questa mattina a Giugliano, sull’Asse Mediano, ha sconvolto la zona: tre veicoli coinvolti, tra cui due auto e un camion, e ancora molte domande sulla dinamica. Un evento drammatico che ha richiamato immediatamente l'intervento dei carabinieri e ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale locale. La comunità si stringe attorno alle persone coinvolte, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa tragedia.

Drammatico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 11 di oggi, 30 giugno, a Giugliano, sull’Asse Mediano, all’altezza del MOG (Mercato Ortofrutticolo), al confine con Qualiano. Da quanto apprende Teleclubitalia.it sono almeno tre i veicoli coinvolti, tra cui due auto e un camion. La dinamica è ancora da ricostruire. Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Asse Mediano, drammatico incidente a Giugliano: tre veicoli coinvolti

