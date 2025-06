Asse caldo Empoli-Viola | affari e plusvalenze

L’asse caldo Empoli-Fiorentina torna sotto i riflettori, svelando un intreccio di affari e plusvalenze che potrebbe rivoluzionare il mercato toscano. Dopo anni di rapporti altalenanti e tensioni, le due squadre sembrano pronti a riscrivere una collaborazione strategica, con scambi e operazioni che potrebbero giovare a entrambe. Ma cosa c’è dietro questa riconciliazione? Scopriamolo insieme e analizzamo gli effetti di questa nuova alleanza sul futuro delle squadre.

Uno dei tormentoni degli ultimi periodi è la restaurazione dei rapporti di mercato tra l’ Empoli e la Fiorentina, una collaborazione tra due delle società toscane storicamente più presenti in Serie A – con la Fiorentina ovviamente prima e l’Empoli sotto solo al Livorno, con 17 presenze contro le 18 labroniche – che però ha sempre vissuto di alti e bassi e di storie tese. Infatti, le cessioni di Jacopo Fazzini, arrivato alla corte di Pioli, che ha ricevuto anche la benedizione di Giancarlo Antognoni ("per la Fiorentina può essere determinante come lo è stato a Empoli") e Mattia Viti ormai in dirittura d’arrivo – anche se la proprietà del cartellino è del Nizza, il ragazzo si è formato a Monteboro – si aggiungono a una lista tutto sommato corta e particolarmente frammentata: prima di Fazzini, l’ultima trattativa a titolo definitivo tra le due squadre è stata quella di Fabiano Parisi, cessione che nell’estate del 2023 ha portato nelle casse azzurre 10 milioni regalando alla società di Fabrizio Corsi l’ennesima plusvalenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net