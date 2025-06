Assalto al furgone delle pensioni a Potenza 4 arresti | armi in pugno e fuga tra i campi

Un audace assalto al furgone delle pensioni a Potenza si è concluso con quattro arresti, armi in pugno e fuga tra i campi. La rapina ha messo in allarme la città, ma le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire tempestivamente, recuperando il denaro e sequestrando le armi. Un episodio che evidenzia come la sicurezza sia una priorità, e che la giustizia non si ferma davanti a nulla.

A Potenza, quattro rapinatori arrestati dopo aver assaltato un furgone portavalori. Recuperato il denaro e sequestrate armi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assalto al furgone delle pensioni a Potenza, 4 arresti: armi in pugno e fuga tra i campi

In questa notizia si parla di: furgone - potenza - armi - assalto

Furgone rubato a Potenza ritrovato a Castel Volturno: denunciato un 43enne - Un furgone rubato a Potenza è stato ritrovato a Castel Volturno grazie all'intervento dei carabinieri di Mondragone, che si sono avvalsi di un localizzatore GPS.

Rapina a Potenza: fermato anche il quarto uomo!; Rapina a un portavalori a Potenza, arrestati i quattro malviventi: tre sono del Foggiano; Assalto al blindato in A27, doveva essere il colpo perfetto: i tre basisti condannati a 28 anni.

Assalto al furgone delle pensioni a Potenza, 4 arresti: armi in pugno e fuga tra i campi - A Potenza, quattro rapinatori arrestati dopo aver assaltato un furgone portavalori. Segnala virgilio.it

RAPINA Assalto a portavalori a Potenza, quattro arresti: tre sono del Foggiano - La Polizia di Stato, con un tempestivo intervento, ha tratto in arresto i rapinatori di un furgone portavalori. Da statoquotidiano.it