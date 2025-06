assalto al bancomat predoni a mani quasi vuote

Un assalto al bancomat si conclude con preoccupanti frustrazioni per i predoni, che si sono trovati a mani quasi vuote. La notte del 30 giugno 2025 a Fano si è risvegliata con due boati provenienti dall’area commerciale di Fanocenter, dove ignoti banditi hanno tentato di svaligiare la banca Intesa Sanpaolo. Il loro bottino, ancora da stimare con precisione, ha lasciato molti dubbi e poche speranze di successo.

Fano, 30 giugno 2025 – Due boati nel cuore della notte: esploso per mano di ignoti banditi il bancomat della banca Intesa Sanpaolo, che si trova nell'area commerciale di Fanocenter, nella zona industriale di Bellocchi. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma pare che sia piuttosto magro, considerato che i malviventi non sono riusciti a neutralizzare la parete blindata posteriore, che protegge la cassaforte dell'impianto di distribuzione di denaro. Sono le 2,24, della notte tra sabato e ieri, quando i predoni fanno esplodere il primo ordigno, collocato nella fessura del bancomat. Niente da fare.