Tra l'estate e l'autunno, i tifosi del Pisa sono immersi in un vortice di emozioni e aspettative. Aspettando il gioco di Gila Tramoni dietro la punta, si scommette sul nuovo modulo 3-5-2 e sulla presenza di Semper tra i pali, simbolo di continuità e vittoria. Ma qual è il vero impatto di questa stagione? Lo scopriremo insieme, vivendo ogni passo di questa avventura calcistica.

di Lorenzo Vero PISA Tra giugno e luglio sono i sogni, le suggestioni, a dominare le fantasie dei tifosi sotto l’ombrellone, tra una voce di mercato e un’altra. Una delle domande principali è: "Ma come giocherà il Pisa di Gilardino?". Intanto, il modulo sembra sicuro: il 3-5-2. Altra certezza riguarda il portiere titolare: Semper (nella foto Del Punta per Valtriani), che dopo tre promozioni consecutive (la prima proprio con Gilardino in panchina, quando era il vice di Martinez al Genoa), avrà così finalmente la chance di disputare il campionato di Serie A. La difesa sarà il reparto più rimaneggiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aspettando il gioco di Gila. Tramoni dietro la punta

Dopo l'esperienza col Genoa, Alberto Gilardino è pronto per la sua nuova avventura: l'allenatore è il candidato principale per la panchina del neopromosso Pisa, che ha già salutato Filippo Inzaghi.

