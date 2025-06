Aslti | volo su Palermo per i bambini guariti dal cancro con l' aeroclub di Boccadifalco

Un'emozionante mattina tra cielo e speranza, dove i sogni si librano oltre le nuvole. I bambini guariti dal cancro, protagonisti di un volo speciale su Palermo con l’aeroclub di Boccadifalco, vivono un’esperienza unica all’insegna di passione e rinascita. Questo progetto, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, celebra il coraggio e il futuro che insieme possiamo costruire. Un volo che resta nel cuore, simbolo di libertà e rinascita.

Una mattina dedicata alla passione per motori e gli aerei, un binomio speciale per gli ex pazienti guariti dal cancro, coinvolti nel progetto finanziato dal Ministero delle Politiche sociali, “Ops (Oncoematologia pediatrica siciliana) Costruiamo insieme il loro futuro”, di Aslti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

