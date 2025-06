Asher | la spiegazione del finale del film

Asher: la spiegazione del finale del film. Questo noir crepuscolare di Michael Caton-Jones svela un percorso di redenzione e rivelazioni, dove i personaggi affrontano i loro demoni interiori in un contesto di intimità e oscurità. Il finale lascia spazio a molte interpretazioni, rivelando come il passato possa riaffiorare in modo inaspettato, portando i protagonisti a confrontarsi con sé stessi. Un crescendo di tensione che invita a riflettere sul senso di giustizia e perdono.

Asher, film del 2018 diretto da Michael Caton-Jones, segna un interessante ritorno del regista britannico a un cinema più essenziale, quasi da camera, dopo un percorso variegato che lo ha visto affrontare generi e registri differenti, da Rob Roy a The Jackal. Lontano dai fasti hollywoodiani dei suoi lavori più noti, Caton-Jones costruisce con questo film un noir crepuscolare, asciutto, intimo, che si muove tra i codici del thriller e del dramma psicologico. Il film racconta la storia di un sicario ormai in là con gli anni che si trova, inaspettatamente, a desiderare un riscatto esistenziale proprio mentre il suo mondo inizia a sgretolarsi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

