Asfaltature e riqualificazioni in A4 cambia le viabilità notturna

Attenzione, automobilisti! La viabilità sulla A4 tra Verona Sud e Soave subirà alcune modifiche notturne a partire dal 30 giugno, a causa di lavori di rifacimento della pavimentazione. Per garantire sicurezza e efficienza, sarà attiva una sola corsia dalle 22 alle 6 del mattino seguente. Informarsi in anticipo è fondamentale per evitare disagi e pianificare al meglio il proprio viaggio lungo questa importante arteria stradale.

In questa, 30 giugno, e nelle prossime notti, cambia leggermente la viabilità nel tratto veronese della A4 per alcuni lavori. Per attività di rifacimento della pavimentazione, in direzione Venezia tra i caselli di Verona Sud e Soave, si viaggerà su una sola corsia dalle 22 di oggi fino alle 6. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: cambia - viabilità - asfaltature - riqualificazioni

A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilità - Arezzo, 13 maggio 2025 – In occasione della 20° edizione del Mercato Europeo, che si terrà a San Giovanni dal 15 al 18 maggio, il Comune ha attuato modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Diamo il via a un grande Piano di manutenzione del valore complessivo di circa 7 milioni di euro, che si affianca a quello già significativo dello scorso anno. Sette milioni di euro dedicati alle asfaltature, alle scuole, agli spazi della cultura e a molto altro, per re Vai su Facebook

Asfaltature e riqualificazioni in A4, cambia le viabilità notturna; Lonato: al via le asfaltature sul territorio, cambia la viabilità fino al 15 giugno; Nuovo asfalto a Decimomannu: cambia la viabilità fino al 20 giugno 2025.