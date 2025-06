Ascolti tv ‘Torino is Fantastic’ su Canale 5 vince con 21% Ieri il debutto di ‘Facci ridere’

I dati degli ascolti tv di ieri svelano un risultato sorprendente: 'Torino is Fantastic' su Canale 5 ha dominato la prima serata, conquistando oltre 2,4 milioni di spettatori e il 20,8% di share, dimostrando quanto il pubblico apprezzi contenuti coinvolgenti e di qualità. La sfida televisiva si conferma anche tra le repliche e gli eventi sportivi, ma è evidente come il nuovo show abbia saputo catturare l’attenzione degli italiani, rafforzando il suo successo.

(Adnkronos) – 'Torino is Fantastic', in onda ieri 29 giugno su Canale 5, ha conquistato la prima serata 2.423.000 spettatori e il 20,8% di share. Secondo posto per la replica di 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2' su Rai1 che ha interessato 1.607.000 spettatori e il 12,5% di share mentre la partita del Mondiale per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

