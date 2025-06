Ascolti tv | Torino is fantastic stravince le repliche di Imma Tataranni non coinvolgono

Il duello tra Torino is fantastic e Imma Tataranni 2 ha acceso il prime time del 29 giugno, con la vittoria schiacciante di Canale 5. Mentre Pino Insegno e Roberto Ciufoli con Facci Ridere faticano a conquistare il pubblico, la serie torinese conquista gli ascolti, dimostrando ancora una volta il potere di contenuti coinvolgenti e ben strutturati. Un risultato che ribadisce come la qualità televisiva possa fare la differenza.

