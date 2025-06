Ascolti TV domenica 29 giugno | chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 Torino is fantastic e Facci ridere

Domenica 29 giugno si è acceso il duello tra emozioni e risate: tra la replica di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2" su Rai1 e il vivace concerto "Torino is Fantastic" condotto da Gerry Scotti e Noemi su Canale5, chi ha conquistato il pubblico? Con anche lo show "Facci Ridere" su Rai2, i dati Auditel ci svelano chi ha davvero vinto questa giornata di intrattenimento. Continua a leggere per scoprire i numeri e le sorprese di questa sfida televisiva.

Chi ha vinto tra la replica della serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2 trasmessa da Rai1 e il concerto Torino is fantastic condotto da Gerry Scotti e Noemi su Canale5. Su Rai2, lo show Facci ridere con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Tutti i dati Auditel di domenica 29 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: domenica - giugno - imma - tataranni

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Sei tornata! Per le nostre sere d'estate... IMMA TATARANNI (seconda stagione) da domenica alle 21.30 su #Rai1. #ImmaTataranni2 Vai su Facebook

Dal 21 al 28 giugno Rimini e Riccione hanno ospitato l’Italian Global Series Festival, evento dedicato alle serie tv. Applausi per Lucana Film Commission, che ha evidenziato il successo di “Imma Tataranni”, girata in Basilicata. Vai su X

Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere; Imma Tataranni 2 torna stasera in tv con la replica delle repliche: prima puntata (oggi 29 giugno); Ascolti tv del 29 giugno, le repliche di Imma Tataranni contro Torino is fantastic.

Ascolti tv domenica 29 giugno: Imma Tataranni, Torino is magic, Mondiale per Club - Ascolti tv 29 giugno 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere - In onda serie tv, eventi musicali e sportivi, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Secondo fanpage.it