Ascolti TV | Domenica 29 Giugno 2025 Torino is Fantastic domina 20.8% Imma Tataranni ferma al 12.5%

Domenica 29 giugno 2025 si conferma una serata ricca di emozioni e successi televisivi. Mentre su Canale 5 Torino is Fantastic conquista il pubblico con oltre 2,4 milioni di spettatori, su Rai1 Imma Tataranni si ferma a 1,6 milioni, dimostrando ancora una volta il suo fascino. La sfida tra intrattenimento e sport continua a catturare l’attenzione degli italiani, rendendo questa notte un vero trionfo per la televisione italiana, ecco come si sono svolti i dati…

Nella serata di ieri, domenica 29 giugno 2025, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.607.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Torino is Fantastic  ha conquistato 2.423.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2 il debutto di Facci Ridere intrattiene 754.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Flamengo-Bayern Monaco  incolla davanti al video 1.348.000 spettatori con l’11.5%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report  segna 1.173.000 spettatori pari all’8.5%. Su Rete4 il ritorno di Freedom – Oltre il Confine  totalizza un a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 29 Giugno 2025. Torino is Fantastic domina (20.8%), Imma Tataranni ferma al 12.5%

In questa notizia si parla di: domenica - giugno - torino - imma

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

?NON LASCIARMI QUI? SIAMO STATI INVITATI DOMENICA 29 GIUGNO DALLE ORE 16:00 ALLA PRESENTAZIONE DEL DISCO DI giulia_ciaroni_official CHE SI SVOLGERÀ A TORINO IN VIA DEGLI ULIVI 11 (SEDE NIDA) CONTRO L’ABBANDONO IN Vai su Facebook

Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere; Ascolti tv del 29 giugno, le repliche di Imma Tataranni contro Torino is Fantastic; Imma Tataranni, da stasera su Rai 1 le repliche della seconda stagione: trama, episodi, cast e anticipazioni.

Ascolti tv domenica 29 giugno: Imma Tataranni, Torino is magic, Mondiale per Club - Ascolti tv 29 giugno 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere - Nella prima serata di ieri, domenica 29 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica di Imma Tataranni 2 ... Riporta fanpage.it