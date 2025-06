ascolti tv del 29 giugno le repliche di imma tataranni contro torino is fantastic

L'ultima domenica di giugno ha regalato agli appassionati di tv un confronto serrato e coinvolgente. Da un lato, le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1, con Vanessa Scalera nel ruolo di una magistrata spaccata tra indagini e discernimento. Dall’altro, il grande evento di Canale5, Torino is fantastic, un mega concerto gratuito che ha acceso la città. La sfida tra intrattenimento e musica ha scritto una serata memorabile, dimostrando ancora una volta la potenza della televisione come veicolo di emozioni.

Sfida accesissima nell’ultima domenica di giugno per gli ascolti: quella del 29 è stata una serata ricca di appuntamenti, che hanno tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo. Da un lato su Rai1 c’erano le repliche della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con protagonista la talentuosa Vanessa Scalera. Dall’altro su Canale5 l’appuntamento era con Torino is fantastic, il mega concerto gratuito che portato in scena una delle serate più attese dell’estate italiana, accendendo Piazza Vittorio Veneto con alcuni degli artisti più celebri del nostro panorama musicale, come Mahmood e Annalisa. 🔗 Leggi su Dilei.it