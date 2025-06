Artusiana bene ristoranti e spettacoli Il Comune | Soddisfatti di questo inizio

ristoranti e nelle aree dedicate agli spettacoli, creando un’atmosfera di entusiasmo e convivialità. Nonostante qualche piccola riserva dovuta al caldo, l’inizio della Festa Artusiana 2025 si conferma come un successo che promette di coinvolgere e deliziare tutti i partecipanti, celebrando la grande tradizione culinaria italiana. Un appuntamento imperdibile che si preannuncia ricco di sorprese e momenti indimenticabili.

Buona la prima, anche se con una piccola riserva, per la Festa Artusiana 2025 che sabato ha preso il via nel nome del padre della cucina domestica italiana: Pellegrino Artusi. Il gran caldo finché il sole non è tramontato ha ritardato di qualche ora il pienone: tutti gli eventi culturali hanno comunque registrato il sold out. Dalle 21.30 si è vista l'onda di gente che ha iniziato a fare le file agli ingressi degli stand gastronomici, davanti ai punti spettacolo e, in generale, per le vie del centro storico. "Siamo soddisfatti di questo avvio di manifestazione – afferma il vicesindaco con delega alla cultura, Enrico Monti –, il rilancio degli spettacoli che abbiamo fortemente voluto, così come della parte culturale, ha attirato tanto pubblico a partire dal convegno di apertura fino al jazz in Arena alle 21.