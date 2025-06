Artrosi | dalla diagnosi al trattamento conservativo congresso medico-scientifico a Morra De Sanctis

giornata all'insegna della conoscenza e dell’innovazione, con esperti di fama nazionale pronti a condividere le ultime frontiere nella gestione dell’artrosi. Un’occasione imperdibile per medici, ricercatori e operatori sanitari di approfondire approcci diagnostici e terapeutici all’avanguardia, in un contesto storico e suggestivo. Non mancate a questo importante appuntamento: il futuro del trattamento conservativo dell’artrosi vi aspetta al Castello Biondi-Morra!

Sabato 5 luglio 2025 alle ore 9, presso il Castello Biondi-Morra di Morra De Sanctis (AV), si terrà il congresso medico-scientifico dal titolo "Artrosi: dalla diagnosi al trattamento conservativo", promosso con il contributo incondizionato di Docpharma. La cornice del castello ospiterà una.

