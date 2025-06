Arti Vive dal mondo E al Lunario si balla

Preparati a vivere quattro giorni di pura energia e creatività alla 18ª edizione di "Arti Vive Festival", dal 3 al 6 luglio a Soliera, con un'appendice a Modena il 12. Un viaggio tra musica e teatro indipendente, protagonisti internazionali e talenti emergenti pronti a conquistare il palco. Non perdere l'occasione di immergerti in questa celebrazione di arte e passione: ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile!

Protagonisti della musica e del teatro indipendente, accanto a giovani e gruppi emergenti, saranno di scena alla 18ª edizione di "Arti Vive Festival" dal 3 al 6 luglio a Soliera (con un'appendice a Modena il 12). Sul palco brillanti band internazionali come Deadletter (nella foto) e Black Country, New Road e alcune delle penne italiane più apprezzate come Giorgio Poi e Emma Nolde. E ancora, il cantautorato d'altri tempi di Amalfitano, l'alt rock tra Sudafrica e Berlino di Lucy Kruger & The Lost Boys, il garage punk degli Alpaca e l'elettro pop svizzero-caraibico dei Monte Mai. Con loro, i progetti di Francesca Bono, Leatherette, Maciste, Pip Carter & The Deads e Stella Burns.

