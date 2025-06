Arte e salute mentale | a Roma il nuovo progetto di A-Head con Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico

Roma si anima con un progetto innovativo che unisce arte e salute mentale, promuovendo l’inclusione e la consapevolezza attraverso espressioni contemporanee. Con Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico, questa iniziativa apre nuove prospettive di dialogo e cura, dimostrando come l’arte possa essere un potente alleato nel percorso di benessere psicologico. Un’idea brillante che trasforma la città in un crocevia di emozioni e speranza.

Roma, luglio 2025 – Prende il via un'importante iniziativa culturale e sociale dedicata al tema della salute mentale: si tratta del nuovo progetto firmato A-Head Project, realizzato dall'Associazione Angelo Azzurro Onlus in collaborazione con l'artista Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea. L'obiettivo? Utilizzare l'arte contemporanea come strumento di inclusione, consapevolezza .